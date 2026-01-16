Marzia Segù annuncia la propria candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Già assessore e vice-sindaco, ha ricoperto temporaneamente il ruolo di sindaco durante l’assenza del primo cittadino. La sua candidatura nasce dalla volontà di offrire un ascolto reale alle esigenze della comunità, garantendo continuità e stabilità all’amministrazione locale.

La notizia circolava sottotraccia da un po’. Adesso è arrivata l’ufficialità. Marzia Segù (nella foto), già assessore, poi vice-sindaco e infine sindaco facente funzione nei sei mesi nei quali il primo cittadino Andrea Ceffa è stato ristretto agli arresti domiciliari, si candiderà alle prossime elezioni amministrative di primavera. Come e con chi per il momento però non vuole rivelarlo. Ma si tratta di un passo avanti sul proscenio della campagna elettorale nei fatti già iniziata da tempo. Per mesi, dopo che Ceffa le ha dato il benservito, Segù non aveva più fatto dichiarazioni pubbliche. Ma è chiaro che il suo operato nei mesi più difficili dell’amministrazione che sta concludendo il suo mandato devono averla fatta salire nel gradimento dei vigevanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segù si candida a sindaco: "Serve qualcuno che ascolti"

