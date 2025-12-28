Caneva il 29enne Matteo Astolfi si candida a sindaco

Matteo Astolfi, 29 anni, attuale consigliere comunale di minoranza e consulente amministrativo, si candida a sindaco di Caneva. La lista Caneva Civica e Progressista ha ufficializzato la candidatura, promuovendo un progetto di continuità e stimolo per lo sviluppo del territorio. Astolfi porta con sé un’esperienza amministrativa e una visione giovane, orientata al miglioramento della comunità locale.

La lista Caneva Civica e Progressista ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Matteo Astolfi, 29 anni, attuale consigliere comunale di minoranza, consulente amministrativo e contabile per enti locali. Le elezioni amministrative si terranno nella primavera del 2026.Astolfi, già impegnato.

