Il Comune approva un finanziamento di 55mila euro per l’acquisto di luminarie e addobbi natalizi

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una vazione al bilancio di previsione 2025-2027, il consiglio comunale di Savignano riunitosi ieri sera, lunedì 27 ottobre, ha approvato – tra i vari punti all’odg – un finanziamento di 55 mila euro per l’acquisto di luminarie e addobbi natalizi oltre che 48 mila euro di contributi incassati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

