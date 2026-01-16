Secondo la mamma di Bradley Cooper Can Yaman è il migliore attore del mondo | lei non guarda altro che soap opera turche

Secondo la mamma di Bradley Cooper, Can Yaman è il migliore attore del mondo, nonostante lei preferisca le soap opera turche. Bradley Cooper, candidato a dodici Oscar e regista di film come A Star is Born e Maestro, ha raggiunto grandi traguardi nel cinema. Questa curiosa affermazione mette in luce come le opinioni sul talento artistico possano differire, anche tra le persone più vicine al mondo dello spettacolo.

Povero Bradley Cooper. Può essere stato candidato all'Oscar dodici volte, può aver diretto A Star is Born e Maestro. Può essere anche considerato uno degli attori più talentuosi di Hollywood. Ma se sua madre pensa che Can Yaman sia il migliore attore del mondo, beh, tutti i premi e il successo raggiunto non contano proprio nulla. E lui lo sa bene! Ospite del podcast Joe Rogan Experience ha raccontato – tra il divertito e il rassegnato – della passione smisurata di mamma Gloria Campano per le soap turche. E soprattutto per il protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno. «Ci sono tipo 360 episodi.

Bradley Cooper "invidioso" di Can Yaman? "Mia madre pensa che sia il migliore, ossessionata da Daydreamer" - Si può essere stati cinque volte candidati all'Oscar come miglior attore ma non essere considerati all'altezza di Can Yaman. msn.com

Bradley Cooper: Mia madre guarda Early Bird (DayDreamer) ed è una fan di Can Yaman e Demet Ozdemir - In un’intervista, diventata virale sui social, l’attore Bradley Cooper rivela che la madre è diventata una fan delle serie turche dopo aver visto per caso Erkanci Kus (Early Bird, in Italia DayDreamer ... notizieweblive.it

