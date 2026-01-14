Bradley Cooper invidioso di Can Yaman? Mia madre pensa che sia il migliore ossessionata da Daydreamer

In un’intervista recente, Bradley Cooper ha commentato con umorismo la passione di sua madre per le soap turche e per Can Yaman. L’attore ha scherzato sul fatto che, nonostante le nomination all’Oscar, sua madre considera Yaman il migliore, sottolineando come le preferenze possano essere sorprendenti. Questa dichiarazione mette in luce le diverse percezioni tra celebrità e pubblico riguardo alla popolarità di attori di generi diversi.

In un'intervista recente, Bradley Cooper ha scherzato sulla grande passione che sua madre ha non solo per le soap opera turche ma anche per un noto attore: Can Yaman Si può essere stati cinque volte candidati all'Oscar come miglior attore ma non essere considerati all'altezza di Can Yaman. E tutto secondo il parere della propria madre. È quanto scherzosamente ha raccontato Bradley Cooper, ospite del podcast Joe Rogan Experience. L'attore hollywodiano ha infatti confessato che sua madre, Gloria Campano, è una grande appassionata di dizi turche, quelle soap opera che in Italia conosciamo benissimo e che ormai sempre più spesso occupano anche i palinsesti della prima serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bradley Cooper "invidioso" di Can Yaman? "Mia madre pensa che sia il migliore, ossessionata da Daydreamer" Leggi anche: Can yaman da daydreamer a sandokan come diventare un simbolo della fiction internazionale Leggi anche: Is This Thing On?: ecco il trailer del nuovo film diretto da Bradley Cooper Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bradley Cooper "invidioso" di Can Yaman? "Mia madre pensa che sia il migliore, ossessionata da Daydreamer" - In un'intervista recente, Bradley Cooper ha scherzato sulla grande passione che sua madre ha non solo per le soap opera turche ma anche per un noto attore: Can Yaman ... movieplayer.it

Can Yaman sorpreso, la mamma di Bradley Cooper è una fan di Daydreamer - Can Yaman pubblica sul suo profilo Instagram una divertente video dell’attore di Hollywood Bradley Cooper, che parla di lui e di Daydreamer. comingsoon.it

Bradley Cooper: Mia madre guarda Early Bird (DayDreamer) ed è una fan di Can Yaman e Demet Ozdemir - In un’intervista, diventata virale sui social, l’attore Bradley Cooper rivela che la madre è diventata una fan delle serie turche dopo aver visto per caso Erkanci Kus (Early Bird, in Italia DayDreamer ... notizieweblive.it

