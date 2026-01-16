Scritte antisioniste in città | indaga la Digos

La Digos di Padova sta indagando su alcune scritte antisioniste apparse nella città tra la notte del 15 e 16 gennaio. Gli interventi di vandalismo, effettuati con spray rosso, hanno interessato diversi punti della città, sollevando questioni legate alla libertà di espressione e alla tutela del patrimonio pubblico. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili e chiarire le motivazioni dietro questi atti.

