La vernice verde è comparsa il giorno della vigilia di Natale in uno dei quartieri storici di Verona. A essere presi di mira sono stati i due leoni della basilica di San Zeno e, poco distante, anche la base del monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio, dove è stata realizzata la scritta «Free Gaza». Atti vandalici anche a Castelvecchio, dove è apparsa un’altra frase di colore blu. Gli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Verona, imbrattati i leoni di San Zeno: scritte pro Gaza, indaga la Digos

Leggi anche: Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio

Leggi anche: Imbrattati i leoni dalla Basilica di San Zeno, scritte a Castelvecchio: indaga la polizia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno; Blitz ProPal a San Zeno e Castelvecchio, i leoni della basilica imbrattati di verde: «Free Gaza» / VIDEO; Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza; Imbrattati a Verona i leoni della basilica di San Zeno: scritte “Free Gaza” anche in piazza Corrubbio.

Verona, vandali imbrattano i leoni della Basilica di San Zeno - La vernice verde è comparsa il giorno della vigilia di Natale, in uno dei quartieri storici di Verona. avvenire.it

Imbrattati dai ProPal i leoni della basilica di San Zeno, indaga la Digos - Blitz di attivisti ProPal a San Zeno, imbrattati di verde i leoni all'ingresso della basilica: scattate le indagini della Digos. veronaoggi.it

Verona, imbrattati di vernice i leoni medievali davanti alla basilica di San Zeno - L'atto vandalico scoperto la notte di Natale: nella zona anche scritte «free Gaza». corrieredelveneto.corriere.it