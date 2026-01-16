È stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione del nuovo edificio ambulatori presso l’ospedale Le Scotte di Siena. La gara, del valore di 51 milioni di euro, riguarda la progettazione esecutiva e i lavori di ampliamento, ristrutturazione e modernizzazione del policlinico, nell’ambito del Masterplan dell’Aou Senese. L’intervento comprende anche nuove infrastrutture di viabilità, parcheggi e centrali per gas medicali.

Nuovo importante passo avanti nel Masterplan dell’Aou Senese, per la ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del policlinico: è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con contestuale indizione della procedura di gara di appalto integrato, per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell’intervento di ’Realizzazione del nuovo edificio ambulatori, nuova viabilità, parcheggi e centrale gas medicali presso il presidio ospedaliero Le Scotte di Siena’. La procedura di gara sarà gestita interamente tramite la piattaforma telematica Start della Regione Toscana e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scotte, edificio ambulatori. Via alla gara da 51 milioni

