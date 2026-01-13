Riqualificazione ex Girasole progetto da 1,2 milioni | ambulatori e ciclostazione come sarà

L’ex Girasole sarà riqualificato grazie a un progetto da oltre 1,2 milioni di euro, risultato di un bando nazionale. L’intervento prevede la creazione di nuovi ambulatori, una ciclostazione e aree verdi pubbliche, trasformando l’area in un punto di riferimento sanitario e di spazi verdi per la comunità. Il progetto mira a migliorare l’accessibilità e la qualità degli servizi, contribuendo al benessere della zona.

“Abbiamo candidato l’area ex Girasole a un bando nazionale che ci permetterebbe di riqualificare l’area con oltre 2 milioni di euro, facendone un polo della sanità con tanto verde pubblico. Ma anche senza la vincita del bando, procederemo ugualmente alla riqualificazione con un altro progetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

