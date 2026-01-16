Scoprire vivere e proteggere il mare | parte progetto dedicato ai giovanissimi

Il progetto dedicato ai giovani offre un’occasione per conoscere il mare in modo responsabile. A Lecce, vengono illustrate le principali imbarcazioni, le norme di comportamento in mare e le diverse patenti nautiche, favorendo una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente marino. Un percorso formativo pensato per educare i più giovani alla sicurezza e alla tutela del patrimonio marittimo.

LECCE - Le principali tipologie di unità navali, le regole fondamentali di comportamento in mare e le diverse tipologie di patenti nautiche spiegate ai ragazzi. Al via il progetto di educazione, prevenzione e tutela dell'ambiente marino denominato "Sicurezza in Mare", promosso dalla Motorizzazione di Lecce, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Lecce.

