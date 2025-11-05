A Fornace Zarattini inaugura lo studio radiofonico dedicato ai giovanissimi

Ravennatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre alle 15 verrà inaugurato lo startkube, studio radiofonico posizionato nel giardino del centro giovani Valtorto a Fornace Zarattini, che accoglierà la nuova redazione di Radioimmaginaria. Saranno presenti Hiba Alif, assessora alle Politiche giovanili e Livio Stellati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

