A Fornace Zarattini inaugura lo studio radiofonico dedicato ai giovanissimi
Venerdì 7 novembre alle 15 verrà inaugurato lo startkube, studio radiofonico posizionato nel giardino del centro giovani Valtorto a Fornace Zarattini, che accoglierà la nuova redazione di Radioimmaginaria. Saranno presenti Hiba Alif, assessora alle Politiche giovanili e Livio Stellati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
