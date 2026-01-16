Scontro Juve-Napoli ecco il bomber africano che sta per scatenare il duello
Il mercato invernale in Serie A si concentra soprattutto sul reparto offensivo, con Juve e Napoli alla ricerca di rinforzi. Tra le operazioni in corso, spicca la trattativa per un bomber africano, che potrebbe presto entrare nel vivo del duello tra le due grandi squadre. La fase finale della sessione di mercato si prospetta intensa, con le squadre pronte a finalizzare le ultime acquisizioni per rafforzare le proprie linee offensive.
I due club sono a caccia di occasioni per il reparto offensivo, soprattutto negli ultimi giorni di mercato: è stato vicinissimo alla Roma Il mercato degli attaccanti sta monopolizzando senza dubbio questa sessione invernale in Serie A. La Lazio ha ceduto Castellanos prendendo Ratkov e potrebbe ancora fare delle operazioni sia in entrata che in uscita, il Milan ha preso Fullkrug, la Roma ovviamente ne ha già presi due (senza escludere del tutto Zirkzee). Ma chi non si è ancora mosso in via ufficiale non è detto che non possa farlo a breve. Juve e Napoli, ad esempio cercano un rinforzo offensivo, anche se per i bianconeri non è una priorità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
