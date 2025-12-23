Frendrup, centrocampista del Genoa, è da tempo nel mirino della Juventus. Tuttavia, un’altra grande di Serie A si sta inserendo nella corsa al talento norvegese, complicando la trattativa. La situazione di mercato presenta un duello tra le realtà più importanti del campionato, con le società che cercano di assicurarsi il giocatore prima della chiusura della sessione estiva. Ecco gli sviluppi sul possibile trasferimento e le strategie delle squadre coinvolte.

Frendrup Juve, obiettivo concreto per il centrocampo. Damien Comolli prova a superare la Roma per il talento del Genoa nella sessione del 2026. La Juventus ha messo nel mirino un nuovo rinforzo per il reparto mediano di Luciano Spalletti: Morten Frendrup. Il centrocampista danese, protagonista di una stagione di altissimo livello con la maglia del Genoa, è diventato il centro di un vero e proprio duello di mercato tra i bianconeri e la Roma. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club capitolino ha già effettuato i primi sondaggi, ma l’amministratore delegato Damien Comolli è intenzionato a giocare d’anticipo per assicurarsi le prestazioni del classe 2001 in vista del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frendrup Juve, il centrocampista del Genoa conteso da un’altra big di Serie A: ecco quale club sta insidiando la Vecchia Signora. Il duello di mercato

Leggi anche: Frendrup Juve, importanti novità sul futuro del centrocampista del Genoa: il punto sul danese da tempo nel mirino della Vecchia Signora

Leggi anche: Mercato Juve, non è solo un duello per il difensore: nella trattativa c’è anche il Bologna. La Vecchia Signora ha un grande vantaggio, ecco quale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mercato, intreccio Roma-Genoa: di chi si sta parlando; Calciomercato Juventus, Morten Frendrup obiettivo numero uno per il centrocampo: tutti i dettagli; Frendrup Juventus, l'affare può anche decollare! La cifra chiesta dal Genoa non spaventa la dirigenza bianconera: cosa può succedere; Roma: chieste informazioni per Frendrup, il Genoa insiste per Pisilli.

Roma e Genoa, possibile intreccio di mercato per Pisilli e Frendrup: la situazione - Stando a Sky Sport, De Rossi vorrebbe il classe 2004 a Genova, coi giallorossi che avrebbero chiesto il danese ... ilromanista.eu