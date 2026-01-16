Sciabadà la comicità irriverente di Antonio Ricatti all' Avogaria
Il 17 gennaio 2026, alle 20.30, il Teatro a l’Avogaria di Venezia ospiterà “Sciabadà”, lo spettacolo di stand-up comedy di Antonio Ricatti. Inserito nel ciclo curato da Nicolò Falcone, l’evento porta in scena la comicità irriverente e originale di uno dei talenti più autentici della scena pugliese. Un’occasione per ascoltare un’interpretazione sincera e senza fronzoli, in un contesto intimo e raccolto nel cuore di Dorsoduro.
La comicità pugliese più irriverente. Appuntamento sabato 17 gennaio 2026, ore 20.30, con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa): il ciclo di spettacoli, curati da Nicolò Falcone, che propone gli artisti più rappresentativi della scena italiana. In. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Al Teatro a l'Avogaria arriva la comicità senza filtri di Simone Luzi
Leggi anche: Giulia vecchio ballerina e protagonista: la comicità irriverente che rivoluziona l intrattenimento
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.