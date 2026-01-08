Al Teatro a l' Avogaria arriva la comicità senza filtri di Simone Luzi

Al Teatro a l'Avogaria, sabato 10 gennaio 2026 alle 20, prende vita uno spettacolo di Simone Luzi. La sua comicità, caratterizzata da toni sarcastici e urticanti, offre un momento di intrattenimento originale e senza filtri. Un'occasione per scoprire un approccio diretto e sottile all’umorismo, in un contesto raccolto e intimo. Un appuntamento da non perdere per chi cerca un teatro che affronta temi con sincerità e senza artifici.

