Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G maschile a Wengen | orari e programma
Il Super G maschile di Wengen rappresenta l'apertura del weekend di gare sulle piste svizzere. In questa occasione, gli appassionati di sci alpino potranno seguire le performance degli atleti italiani e non solo. Ecco gli orari, il programma e le modalità per seguire l'evento in TV, per rimanere aggiornati sulle sfide in corso e sulle speranze azzurre in gara.
A Wengen andrà in scena il Super G, primo appuntamento del lungo weekend sulle nevi svizzere: l'Italia ha grandi ambizioni, quali saranno gli azzurri in gara e dove vederla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
