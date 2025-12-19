Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G maschile in Val Gardena | orari e programma

Scopri dove seguire in TV il Super G maschile in Val Gardena, in programma questa mattina alle 11:45. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci alpino, con una competizione che promette emozioni e spettacolo. Verifica gli orari e il canale di trasmissione per non perdere nemmeno un attimo di questa entusiasmante gara sulla neve.

Oggi è in programma il Super G maschile della Val Gardena. La gara si disputerà questa mattina e scatterà alle ore 11:45. Diretta in chiaro su Rai 2, oltre che su Eurosport. 🔗 Leggi su Fanpage.it

