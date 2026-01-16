Santarcangelo si rifà il look | sarà un anno da 15 milioni di euro di lavori pubblici

Santarcangelo si prepara a un importante anno di lavori pubblici, con un investimento di circa 15 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno la realizzazione di nuove ciclabili, manutenzioni di strade e parcheggi, oltre al miglioramento di strutture sportive ed edifici scolastici. Questo piano di interventi, avviato e in corso di completamento nel 2025 e 2026, mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità della città.

Dalle nuove ciclabili alle manutenzioni straordinarie di strade e parcheggi, dalle strutture sportive agli edifici scolastici: tutti i più importanti cantieri di Santarcangelo del 2025 - compresi quelli già avviati in precedenza e quelli che si concluderanno nel 2026 - vedranno un impegno finanziario dell’amministrazione comunale di quasi 15 milioni di euro, in parte derivanti dai fondi Pnrr. A questi, si aggiungono ulteriori 18 milioni di euro investiti dagli enti sovraordinati per interventi nel territorio comunale, dedicati soprattutto al tema della lotta ai cambiamenti climatici. Il 2025 ha visto la conclusione dei lavori della pista ciclopedonale lungo via Trasversale Marecchia che permette di collegare la frazione di San Martino dei Mulini al capoluogo: quasi 2,3 milioni di euro il costo dell’intervento, a cui si aggiungono i lavori della Provincia di Rimini per la riqualificazione del ponte sul Marecchia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Una strada di Posillipo si rifà il look: 12 mesi di lavori per un investimento da 5.7 milioni di euro Leggi anche: Come sarà lo chalet di montagna più grande al mondo (da quasi 15 milioni di euro all’anno) Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Barbie e i suoi due Ken chi sceglierà Il Biondone o il moraccione Noi di Mille e un Ciocca li abbiamo agghindati entrambi con un Look DEVASTANTE L' effetto Mille e una Ciocca Non si limita alla chioma, ma pervade il tuo UMORE SCEGLI - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.