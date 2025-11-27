Una strada di Posillipo si rifà il look | 12 mesi di lavori per un investimento da 5.7 milioni di euro
Sono partiti i lavori di riqualificazione stradale di via Tito Lucrezio Caro nell’ambito del Grande Progetto Posillipo. Gli interventi si svolgeranno a traffico aperto, garantendo in ogni fase almeno una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare. La circolazione pedonale sarà sempre garantita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Napoli, crolla un costone al Parco Carelli a Posillipo. Via Manzoni: strada chiusa, è paralisi A Napoli il maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. A Posillipo, nel Parco Carelli, un costone è crollato a causa delle forti piogge che hanno colpito la - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Posillipo cambia look: dopo il piano sul verde sì alle strade asfaltate - «Su via Posillipo ci risulta che la Sovrintendenza è molto vicina all’approvazione del progetto di rifacimento della strada con alcune osservazioni, la più importante è quella di mantenere solo sui ... Lo riporta ilmattino.it
Napoli, crolla un pezzo di strada a Posillipo: via Tito Lucrezio Caro chiusa al traffico - 00 quando a via Tito Lucrezio Caro, ormai ex strada panoramica del quartiere Posillipo, i residenti della zona hanno avvertito un primo boato. ilmattino.it scrive
Crolla un’altra strada a Posillipo, voragine in via Petrarca: arrivano i vigili - Una voragine si è aperta questa mattina in via Petrarca, all'angolo con via Orazio. Riporta fanpage.it