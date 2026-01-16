Sant' Anna riapre la ' Stanza dell' ascolto' | l' assessore Marrone in festa donne delle opposizioni furiose

L'ospedale Sant'Anna di Torino riapre la 'Stanza dell'ascolto', un servizio dedicato al supporto psicologico. L'annuncio, condiviso dall'assessore Marrone, ha suscitato reazioni diverse, con alcune donne delle opposizioni che hanno espresso il loro dissenso. Questa iniziativa mira a offrire un luogo di ascolto e sostegno ai cittadini, contribuendo al benessere della comunità locale.

È stata la settimana dell'annuncio della riapertura della 'Stanza dell'ascolto' all'ospedale Sant'Anna di Torino. Battaglia dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, contro cui hanno protestato femministe e sindacati perché l'hanno ritenuta una via per negare l'accesso al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Violenza contro le donne, una stanza d'ascolto nella caserma dei carabinieri Leggi anche: Una stanza per le donne, inaugurazione al commissariato di Carrara della sala d’ascolto protetta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Stanza antiaborto, la Regione non molla: nuovo bando dopo lo stop del Tar Piemonte; La Regione riapre la stanza anti-aborto ed è subito polemica; Aborto, riapre la stanza dell'ascolto. Marrone: Vita e libertà trionfano sempre; Stanza dell’Ascolto, la sfida ideologica negli ospedali: Marrone insiste nonostante il TAR. M5S all’attacco. Sant'Anna, riapre la 'Stanza dell'ascolto': l'assessore Marrone in festa, donne delle opposizioni furiose - È stata la settimana dell'annuncio della riapertura della 'Stanza dell'ascolto' all'ospedale Sant'Anna di Torino. torinotoday.it

Fratelli d’Italia fa riaprire al Sant’Anna la “stanza dell’ascolto” delle associazioni pro vita - Le opposizioni: “Spazio agli antiabortisti, ma si chiudono i consultori”. torino.repubblica.it

Contro le donne e contro la legge: cosa ci dice la vicenda della “Stanza dell’Ascolto” al Sant’Anna di Torino - ) i battenti: lo ha stabilito il Tar del Piemonte, facendo tirare un sospiro di sollievo ad associazioni che difendono i diritti ... quotidiano.net

A denunciare l’ennesimo episodio di furti e atti vandalici a Sant’Anna è una triestina che si è rivolta alla pagina delle Segnalazioni del Piccolo, dopo aver sporto denuncia ai Carabinieri. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.