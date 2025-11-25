Una stanza per le donne inaugurazione al commissariato di Carrara della sala d’ascolto protetta

Carrara, 25 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere ieri mattina al commissariato di polizia di Carrara è stata inaugurata la sala d’ascolto protetta, allestita grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e la Carrarese calcio. La società sportiva in occasione dell’incontro di campionato di sabato ha realizzato e donato una maglia, ora incorniciata nella sala d’ascolto, per dire alla violenza contro le donne. Un minuto di rumore in piazza, l’urlo anti violenza di Firenze La sala d’ascolto è stata dedicata alla memoria dell’assistente capo coordinatore Alessandro Giandomenici che, nei suoi trent’anni di polizia, ha prestato servizio alla squadra volanti del commissariato, alla presenza dei parenti più stretti e a don Piero Albanesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

