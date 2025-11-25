Una stanza per le donne inaugurazione al commissariato di Carrara della sala d’ascolto protetta
Carrara, 25 novembre 2025 – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere ieri mattina al commissariato di polizia di Carrara è stata inaugurata la sala d’ascolto protetta, allestita grazie alla collaborazione tra la polizia di Stato e la Carrarese calcio. La società sportiva in occasione dell’incontro di campionato di sabato ha realizzato e donato una maglia, ora incorniciata nella sala d’ascolto, per dire alla violenza contro le donne. Un minuto di rumore in piazza, l’urlo anti violenza di Firenze La sala d’ascolto è stata dedicata alla memoria dell’assistente capo coordinatore Alessandro Giandomenici che, nei suoi trent’anni di polizia, ha prestato servizio alla squadra volanti del commissariato, alla presenza dei parenti più stretti e a don Piero Albanesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Inaugurata la "Stanza Rosa" al Commissariato di P.S. di Noto (Sr)… donne e bimbi vittime di violenza hanno un ambiente dedicato al loro ascolto…! Questa mattina, in prossimità della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, è - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sulle donne, a Napoli domani apre la quinta “Stanza tutta per sè” dei carabinieri Vai su X
Portici: domani l’inaugurazione de “La Stanza di Maria Adalgisa” nel Commissariato di Polizia - L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione nel contrasto alla violenza di genere, attraverso spazi adeguati e personale specializzato, capaci di favorire un percorso di denun ... Da ilgazzettinovesuviano.com
Inaugurata la Stanza Rosa al Commissariato di Noto - Questa mattina, in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata inaugurata nei locali del Commissariato P. Scrive siracusanews.it
Portici. cerimonia di inaugurazione de 'La Stanza di Maria Adalgisa'. - 00, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, verrà inaugurata “ La Stanza di Maria Adalgisa ”, un’area dedicata all’audizione ... Secondo msn.com