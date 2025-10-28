Ricerca 40 anni Irccs Bambino Gesù | nuovo laboratorio di terapia genica

(Adnkronos) – Dal primo trapianto di cuore pediatrico alla prima terapia genica per i tumori solidi, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è da sempre 'l’ospedale dei casi difficili'. La storia dei suoi primi 40 anni come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) è celebrata questa mattina durante l’evento 'la Ricerca X . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com