L’episodio avvenuto all’Isola del Giglio evidenzia le difficoltà del sistema sanitario locale. Un residente ha dovuto attendere cinque ore per un intervento dopo un dito schiacciato, mettendo in luce le criticità dell’assistenza medica sull’isola. Un esempio che sottolinea la necessità di rafforzare i servizi sanitari nelle aree isolate per garantire interventi tempestivi e adeguati.

ISOLA DEL GIGLIO Un episodio che svela la precarietà del sistema sanitario all’ Isola del Giglio si è consumato ieri, secondo quanto raccontato da un lettore, a Giglio Porto. La denuncia, in una lettera firmata, racconta l’odissea vissuta da suo cugino, vittima di un infortunio sul lavoro: schiacciamento grave di un dito e necessità immediata di suture e radiografia. "Intorno alle 14.30, il primo soccorso è stato prestato da un medico in pensione – racconta - che ha fornito solo una medicazione provvisoria. È seguita l’assurda trafila: chiamata l’assistenza sanitaria, è intervenuta un’ambulanza senza medico a bordo, poiché l’unico in servizio risultava irreperibile per un problema di salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Sanità in crisi qui. Per un dito schiacciato cinque ore di attesa"

