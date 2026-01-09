Conte | Conferenza stampa di Meloni? Nessuna risposta ai cittadini su sanità e ha taciuto una sua priorità il riarmo

Durante la conferenza stampa di inizio anno, il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha criticato le risposte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando l’assenza di chiarimenti su temi come sanità e riarmo. Conte ha evidenziato come molte questioni importanti siano state lasciate senza adeguata risposta ai cittadini, evidenziando una mancanza di trasparenza e di priorità chiare da parte dell’esecutivo.

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, boccia senza appello le risposte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, date alle quaranta domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di inizio anno. “Vorrò, farò, programmeremo, dopo tre anni di governo – Meloni – non ci ha detto nulla e non ha dato una risposta ai sei milioni di cittadini che rinunciano alle cure, alle lunghe liste di attesa, la sanità non è tra le priorità indicate. Invece ha taciuto una priorità, che è quella del riarmo. Giorgetti ha anticipato che creeranno uno scostamento per prendere soldi in deficit per le armi, e ovviamente aumentano le tasse, aumentano le bollette, il caro energia, le difficoltà degli italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

