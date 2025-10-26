Lezioni di primo soccorso | Tutti possono imparare a salvare una vita umana

Importante iniziativa per la prevenzione degli infortuni sportivi, dei casi di morte cardiaca improvvisa e per la sensibilizzazione sulle corrette procedure e sulla rapidità d’intervento per scongiurarla. Ecco il cuoree dell’evento “Il primo soccorso è un gioco di squadra“, organizzato ieri per le società sportive e i loro membri. Un momento importante durante il quale il personale del 118 e le associazioni dell’emergenza territoriale di Empoli – quali Misericordie, Pubbliche Assistenze e Croce Rossa Italiana – hanno dedicato tempo e risorse a istruire i membri "chi puiò fare la differenza in campo" sulle manovre di primo soccorso in caso di problematiche cardiache tra gli atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

