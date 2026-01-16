‘Salvare i mestieri per salvare il futuro’ | Unimpresa lancia la ‘Cittadella dei mestieri

Unimpresa Irpinia Sannio presenta la ‘Cittadella dei mestieri’, un progetto che mira a valorizzare e preservare le professioni tradizionali, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della provincia di Benevento e delle aree interne della Campania. Un’iniziativa concreta che si propone di rafforzare il tessuto produttivo locale, promuovendo formazione e tutela delle competenze artigianali e professionali, per un futuro sostenibile e resiliente.

Tempo di lettura: 4 minuti Unimpresa Irpinia Sannio lancia una proposta concreta e di visione per il futuro produttivo e sociale della provincia di Benevento e per le aree interne della regione Campania. Destinare l'area dell' ex Manifattura Tabacchi, in via XXV Luglio, a ridosso della stazione ferroviaria del Rione Ferrovia, alla nascita di una vera e propria "Cittadella dei Mestieri". Si tratta di uno spazio oggi al centro di interventi di rigenerazione urbana e di un percorso di valorizzazione promosso dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con il Comune di Benevento, che rappresenta una delle più importanti occasioni di recupero funzionale e sociale di un'area storica della città.

