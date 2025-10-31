Campionato dei Mestieri | il Clerici s’allena
Nelle cucine del Cfp Fondazione Clerici di Lodi si respira un’aria frizzante. Qui una cinquantina di studenti sta affrontando la selezione della prima edizione lombarda del Campionato dei Mestieri, sfida promossa dalla Fondazione Comunitaria di Lodi che culminerà il 29 novembre al Palacastellotti di Lodi. I giovani concorrenti si allenano ogni giorno per trasformare passione e tecnica in un’arte capace di conquistare la giuria. Tra loro c’è Martina Scontrino, 16 anni, di Cornegliano Laudense, che ha imparato ad amare la cucina accanto alla nonna e sogna di aprire un ristorante tutto suo. Anche Franzee Jhazielle Palada, 17 anni, di Lodi, ha un sogno preciso: diventare uno chef stellato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
