Campionato dei Mestieri | il Clerici s’allena

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle cucine del Cfp Fondazione Clerici di Lodi si respira un’aria frizzante. Qui una cinquantina di studenti sta affrontando la selezione della prima edizione lombarda del Campionato dei Mestieri, sfida promossa dalla Fondazione Comunitaria di Lodi che culminerà il 29 novembre al Palacastellotti di Lodi. I giovani concorrenti si allenano ogni giorno per trasformare passione e tecnica in un’arte capace di conquistare la giuria. Tra loro c’è Martina Scontrino, 16 anni, di Cornegliano Laudense, che ha imparato ad amare la cucina accanto alla nonna e sogna di aprire un ristorante tutto suo. Anche Franzee Jhazielle Palada, 17 anni, di Lodi, ha un sogno preciso: diventare uno chef stellato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

campionato dei mestieri il clerici s8217allena

© Ilgiorno.it - Campionato dei Mestieri: il Clerici s’allena

Leggi anche questi approfondimenti

campionato mestieri clerici s8217allenaIl Campionato dei mestieri nelle scuole del Lodigiano - La competizione Allenamenti in classe in vista della finale sabato 29 novembre al palazzetto dello sport di Lodi ... ilcittadino.it scrive

campionato mestieri clerici s8217allenaCampionato dei mestieri di Lodi: le scuole al lavoro per selezionare i ragazzi. Le voci di chi sogna di vincere - La sfida finale del Campionato dei Mestieri è in programma sabato 29 Novembre al Palacastellotti di Lodi e nel territorio già ... Si legge su ilcittadino.it

Cerca Video su questo argomento: Campionato Mestieri Clerici S8217allena