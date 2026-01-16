Il ministro Piantedosi ha espresso apprezzamento per l’intervento dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, che hanno soccorso un neonato di due mesi in grave difficoltà respiratoria. La tempestiva azione dei militari ha permesso di salvare la vita del bambino, dimostrando ancora una volta l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Una giovane mamma aveva contattato i Carabinieri di Avellino perché il suo bambino di due mesi versava in gravi condizioni di salute e faceva fatica a respirare. L’operatore della Centrale ha subito informato il 118 e ha fornito alla pattuglia in servizio informazioni precise sulla posizione dell’auto, permettendo ai colleghi di intercettarla. Giunti sul posto, i militari hanno fatto salire madre e figlio a bordo dell’auto di servizio, accompagnandoli con la massima urgenza al Pronto Soccorso. Grazie al loro tempestivo intervento, il piccolo è stato messo in salvo e, dopo alcuni giorni, è tornato a casa, fuori pericolo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salvano un bimbo di 2 mesi: l’elogio di Piantedosi all’Arma avellinese

Leggi anche: Carabinieri salvano neonato in crisi respiratoria: elogio del Ministro Piantedosi

Leggi anche: Maltempo, famiglia rischia di affogare in auto: pompieri salvano neonato e bimbo di un anno nel Casertano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bimbo di 13 mesi azzannato dal pitbull di famiglia, lo salvano in extremis.

Mercogliano, i Carabinieri salvano un bimbo di due mesi in crisi respiratoria - Non hanno perso tempo a caricare nella loro auto di servizio una mamma e il bimbo di due mesi che era stato colto da una crisi respiratoria bloccati nel traffico, portando al Pronto Soccorso ... irpinianews.it