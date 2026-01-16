Carabinieri salvano neonato in crisi respiratoria | elogio del Ministro Piantedosi

I Carabinieri di Avellino sono intervenuti prontamente per soccorrere un neonato di due mesi in crisi respiratoria, contribuendo a salvargli la vita. L’intervento tempestivo e professionale ha permesso di affrontare una situazione critica, dimostrando l’importanza della prontezza e della competenza delle forze dell’ordine. Il Ministro Piantedosi ha espresso apprezzamento per il gesto, sottolineando il valore del lavoro delle forze di sicurezza nel garantire la tutela dei cittadini più vulnerabili.

