La nuova Salomon XT-Whisper x Aries è la scarpa perfetta per chi sogna di affrontare un trail anche quando è in metro

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il potere della la nuova Salomon XT-Whisper x Aries Arise è quello di portare il linguaggio del trail running nello streetwear, e viceversa. Se da una parte questa sneaker sembra uscita da un archivio vintage di altissima qualità, dall'altra basta osservarla meglio per rendersi conto dell’alto contenuto tecnologico racchiuso nelle sue componenti, con un’eredità che raccoglie il meglio della tradizione running anni '80 e '90 di Salomon. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La nuova Salomon XT-Whisper x Aries è la scarpa perfetta per chi sogna di affrontare un trail anche quando è in metro

Argomenti simili trattati di recente

Scopri la nuova collezione da Intersport. Una scarpa che ti porta ovunque. Corro per stare bene. @intersport.italia @salomon.italia #IntersportItalia #TheHeartofSport #salomonrunning ad - facebook.com Vai su Facebook

Vette di stile. Le sneakers Salomon che elevano il look - Ma ce n’è una che oggi tiene la strada meglio di altre: le scarpe pensate per il trekking e il trail running, ma con un design per la città. Come scrive iodonna.it

La grinta si veste di rosa nelle sneakers Salomon XT-Whisper - Whisper sono calzature eccezionali, realizzate in collaborazione con Sandy Liang che ha saputo regalare alla struttura un aspetto stiloso e nello stesso tempo performante. Riporta msn.com

Video – La grinta si veste di rosa nelle sneakers Salomon XT-Whisper - Whisper Gasperini addio: annuncio improvviso poco fa | Atalanta News Audi, grandi novità al Salone di Shanghai Disastro del Faito ripreso ... Riporta msn.com

Salomon: super squadra e nuova linea trail - Il Team Salomon Carnifast (è il nome di un integratore alimentare) ha scelto il piccolo borgo di Moleto in provincia d’Alessandria come sede per la presentazione alla stampa e per il suo primo raduno ... Da runnersworld.com