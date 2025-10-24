rubano due auto a napoli arrestati dalla polizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne romano e una 42enne brasiliana, con precedenti di polizia per furto aggravato; il primo è stato bloccato per il reaato di evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato in via Aniello Falcone due auto ferme nei pressi di un distributore di carburanti i cui conducenti, appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento, però sono stati raggiunti, bloccati e sottoposti a controlli: entrambe le vetture aveva le portiere e i blocchetti di accensione manomessi; inoltre, il 34enne è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un paio di forbicie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

