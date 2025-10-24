Rubano due auto a Napoli arrestati dalla Polizia

Anteprima24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne romano e una 42enne brasiliana, con precedenti di polizia per furto aggravato; il primo è stato bloccato per il reaato di evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato in via Aniello Falcone due auto ferme nei pressi di un distributore di carburanti i cui conducenti, appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento, però sono stati raggiunti, bloccati e sottoposti a controlli: entrambe le vetture aveva le portiere e i blocchetti di accensione manomessi; inoltre, il 34enne è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un paio di forbicie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rubano due auto a napoli arrestati dalla polizia

© Anteprima24.it - Rubano due auto a Napoli, arrestati dalla Polizia

Altre letture consigliate

Controlli serrati a Napoli, 15enne fugge in auto al posto di blocco - Controlli serrati a Napoli: denunciati due minorenni per guida senza patente, lavoro nero e irregolarità nei locali. Scrive quotidianodelsud.it

rubano due auto napoliScontro in tangenziale di Napoli, auto si ribalta: due feriti in ospedale - Incidente sulla tangenziale di Napoli, poco dopo le ore 14:00, scontro tra due auto vicino all’uscita di Agnano ... fanpage.it scrive

rubano due auto napoliFurti in abitazioni. Due napoletani rubano... a Napola - I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 21 anni, originari ... Riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Due Auto Napoli