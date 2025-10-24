Rubano due auto a Napoli arrestati dalla Polizia
Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne romano e una 42enne brasiliana, con precedenti di polizia per furto aggravato; il primo è stato bloccato per il reaato di evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato in via Aniello Falcone due auto ferme nei pressi di un distributore di carburanti i cui conducenti, appena si sono accorti della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo. Dopo un breve inseguimento, però sono stati raggiunti, bloccati e sottoposti a controlli: entrambe le vetture aveva le portiere e i blocchetti di accensione manomessi; inoltre, il 34enne è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un paio di forbicie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Telenostra Avellino. . Le rubano la borsa nell’auto mentre prega sulla tomba del figlio. Vittima del furto una giovane madre che si era recata ieri al cimitero di Avellino in visita al figlio defunto. Mentre era avvolta nel dolore ignoti le hanno sfondato il vetro d - facebook.com Vai su Facebook
Rubano un'auto e sfondano l'entrata del Carrefour: nel mirino la cassaforte - X Vai su X
Controlli serrati a Napoli, 15enne fugge in auto al posto di blocco - Controlli serrati a Napoli: denunciati due minorenni per guida senza patente, lavoro nero e irregolarità nei locali. Scrive quotidianodelsud.it
Scontro in tangenziale di Napoli, auto si ribalta: due feriti in ospedale - Incidente sulla tangenziale di Napoli, poco dopo le ore 14:00, scontro tra due auto vicino all’uscita di Agnano ... fanpage.it scrive
Furti in abitazioni. Due napoletani rubano... a Napola - I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dei colleghi di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 41 e 21 anni, originari ... Riporta tp24.it