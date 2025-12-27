calciomercato roma juventus alla finestra per celik

Le prestazioni di Zeki Celik nell’ultimo anno non sono passate inosservate agli occhi delle big europee e la Juventus di Luciano Spalletti starebbe seriamente pensando di intavolare una trattativa per aggiudicarsi il difensore turco. Tra rinnovo e addio. Il contratto del giocatore giallorosso è in scadenza a giugno 2026 e al momento sembrerebbe esserci ancora distanza tra le parti per il rinnovo contrattuale con Celik che richiederebbe 3 milioni netti a stagione. In questa situazione vorrebbe inserirsi la Juventus, che vede di buon grado la possibilità di accaparrarsi un calciatore duttile come il nazionale turco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

