Domani alle 13:30, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini terrà una conferenza stampa per presentare la preparazione in vista della prossima partita di campionato. L’evento offrirà aggiornamenti sulle strategie della squadra e sulle condizioni dei giocatori, fornendo un quadro chiaro e diretto sulla situazione attuale del club.

La Roma entra nel vivo della preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Domani alle ore 13:30 il tecnico Gian Piero Gasperini parlerà ai media in conferenza stampa. L’appuntamento servirà a presentare la sfida di domenica alle ore 18:00 contro il Torino, terzo confronto stagionale tra giallorossi e granata. Attese indicazioni su formazione, condizioni della squadra e scelte tattiche. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini in conferenza domani alle 13:30

Leggi anche: Verso Cremonese-Roma, domani alle 13.30 la conferenza stampa Gasperini

Leggi anche: Roma al lavoro verso il Milan: domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma Sassuolo, Gasperini: 'La presenza della società è un grande segnale'. Video; Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Sassuolo; Gasperini: Fondamentale avere i Friedkin qui, è un segnale. Poi parla del mercato e di Ranieri; Gasperini: “La presenza prolungata dei Friedkin vale più dei 36 punti in classifica”.

Torino-Roma, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini - Poco più di 48 ore alla sfida tra Torino e Roma (la seconda della settimana) e i giallorossi stanno continuando a lavorare in vista del match con i nuovi acquisti Vaz e Malen. msn.com