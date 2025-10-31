Roma al lavoro verso il Milan | domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini
Mantenere la costanza vista in questa prima parte di stagione e confermare la bontà dei risultati nei match in trasferta saranno i due obiettivi della Roma nella trasferta di San Siro con il Milan, in programma domenica 2 novembre alle ore 20.45. Giallorossi che attualmente comandano la classifica insieme al Napoli, che sarà impegnato anch’esso in una sfida tutt’altro che semplice con il Como. A due giorni dalla gara con i rossoneri, la formazione di Gasperini si è allenata a Trigoria, con il tecnico che non ha potuto contare su Ferguson ed Angelino. Entrambi saranno assenti nella sfida con il Milan, che sarà presentata domani da Gasperini, che parlerà in conferenza stampa alla ore 13. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
