C’è un’ossessione che serpeggia nelle stanze del potere a Washington e nei loft minimalisti dei venture capital della Silicon Valley: l’idea che il nucleare, questa tecnologia titanica nata nel segreto della guerra e cresciuta per decenni sotto l’ala iper-regolamentata e iper-cauta dello Stato, possa essere finalmente sdoganato. Smontato, rimontato, resa piccolo, veloce, scalabile e, soprattutto, redditizio. È il sogno prometeico di una nuova frontiera energetica, l’illusione di imbrigliare il potere dell’atomo non più per la gloria nazionale o la sicurezza collettiva, ma per il profitto privato e l’alimentazione di server AI sempre più voraci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stanno privatizzando l’atomo e il pericolo più grande è un letale conflitto di interessi