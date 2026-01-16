roberto saviano stasera a propaganda live

Stasera, venerdì 16 gennaio, Diego Bianchi torna su La7 con una nuova puntata di Propaganda Live. Il programma propone un’analisi dell’attualità attraverso approfondimenti giornalistici, satira e riflessioni civili. Tra gli ospiti, anche Roberto Saviano, che offre il suo punto di vista su temi di attualità e cultura. Un appuntamento dedicato a un’informazione critica e consapevole, nel rispetto della sobrietà e della chiarezza.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 16 gennaio, in prima serata su La7 con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma che racconta e analizza l'attualità tra approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 16 gennaio 2026. In studio sarà atteso il giornalista e scrittore Paolo Giordano, protagonista di un confronto con il padrone di casa sui temi più rilevanti dell'attualità. A seguire, Roberto Saviano torna con un intervento sulla tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana e sulle implicazioni della mafia corsa. Nel corso della puntata, spazio alla pagina internazionale, affidata questa settimana all'attivista e scrittrice iraniana Pegah Moshir Pour.

Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 16 gennaio.

