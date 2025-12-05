Elodie stasera a Propaganda Live

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 5 dicembre, con una nuova puntata di Propaganda Live, il programma che unisce attualità, satira e intrattenimento, in onda in prima serata alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 5 dicembre 2025. Il nuovo appuntamento si aprirà all’insegna della musica, con un’intervista in studio alla cantante Elodie. Spazio poi al reportage della settimana che è dedicato al lavoro: Diego Bianchi ha seguito la protesta degli operai dell’azienda Eurallumina di Portovesme, in Sardegna, e la mobilitazione dei lavoratori Stellantis a Termoli. I monologhi della serata, invece, saranno interpretati dallo stand-upper Eduardo Mattiozzi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Elodie stasera a Propaganda Live

