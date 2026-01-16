Riscoprire l’Eraclito politico | Tutto dirige la Folgore

Nell’epoca della filosofia greca antica, il pensiero di Eraclito di Efeso emerge come una riflessione profonda sulla natura del cambiamento e della realtà. La sua idea che “Tutto dirige la Folgore” invita a considerare il ruolo delle forze invisibili e del movimento continuo nel mondo. Questo testo esplora il significato politico e filosofico di questa affermazione, offrendo uno sguardo sobrio e accurato sulle radici del pensiero eracliteo.

Roma, 16 gen – Nell'epoca aurorale della filosofia greca un nome spicca fra tutti, quello di Eraclito di Efeso. Sdegnoso, solitario, aristocratico, oscuro, come il dio che "non dice, né nasconde, ma allude". Per la sua apparente difficoltà spesso frainteso. Perfino uno studioso come Colli ne dà un ritratto falsato, come un pensatore "anti-greco", ripiegato in una dimensione orientaleggiante, sapienziale e ieratica. Filippo Venturini con il suo Tutto dirige la Folgore. Eraclito; politico e mistico, edito da Il Cerchio, ci restituisce una visione del filosofo eleusino a tutto tondo, recuperandone non solo la valenza filosofica, ma anche quella politica, di uomo inserito nel suo tempo.

