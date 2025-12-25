Amici è ora di cedere al fascino di Una mamma per amica tutto da riscoprire

So che classificare serie tv e film in base al genere è quasi offensivo, soprattutto perché queste distinzioni risultano spesso fuorvianti. Ho rivisto Una mamma per amica più di qualsiasi altra serie che non termini con?opranos, e l’anno scorso ho guardato tutto Sex and the City, inclusi i due film, così come il sequel And Just Like That.. A quanto pare sono una Miranda, ma mi identifico con Carrie. Eppure, alcune serie sembrano davvero confermare gli stereotipi. Per esempio, non sono mai riuscito a convincere una donna nella mia vita che I Think You Should Leave with Tim Robinson ( Penso che dovresti andartene ) sia la serie più divertente mai realizzata e non un mucchio di spazzatura, né sono riuscito a superare il secondo episodio di Entourage con la mia ragazza, che inspiegabilmente non riesce ad accettare la fantasia maschile infantile della celebrità hollywoodiana, peraltro anche sessista. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

