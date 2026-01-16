Rischio chimico Minestrone richiamato dai supermercati italiani

Da caffeinamagazine.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, alcuni lotti di minestrone surgelato sono stati richiamati dai supermercati italiani a causa di un rischio chimico. Una scelta consueta per molti consumatori, che affidano ai prodotti confezionati la comodità di pasti pronti senza preoccuparsi di eventuali contaminazioni. È importante informarsi tempestivamente e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella della famiglia.

Una normale spesa al supermercato, il carrello pieno, il minestrone surgelato preso al volo “per le sere in cui non ho tempo”. Tutto sembra routine, fino a quando non arriva una comunicazione che gela il sangue: proprio quel prodotto, quello che molti hanno già in freezer, è finito al centro di un richiamo urgente. A lanciare l’allerta è stato il Ministero della Salute, che ha diffuso una nota ufficiale indirizzata a tutte le catene della grande distribuzione. Nel mirino è finito un lotto di un minestrone di verdure surgelate molto diffuso in Italia, venduto con un marchio ben noto e presente in tantissimi supermercati, da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Leggi anche: Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico: l’avviso del Ministero

Leggi anche: “Riportatelo indietro”. Prodotto ritirato dai supermercati per rischio chimico: massima attenzione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Richiamo del minestrone: l’allerta del Ministero della Salute per possibile rischio chimico.

rischio chimico minestrone richiamatoMinestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico: l’avviso del Ministero - “Vi preghiamo di non consumare il minestrone oggetto del richiamo e di riportarlo al punto vendita. fanpage.it

rischio chimico minestrone richiamatoMinestrone surgelato Selex, richiamato lotto per rischio contaminazione - Rischio alcaloidi del tropano nel Minestrone 14 Verdure Surgelate: richiamo ministeriale per un lotto a marchio Selex ... quifinanza.it

rischio chimico minestrone richiamatoRichiamo di minestrone Selex da supermercati per rischio alcaloidi del tropano oltre il limite, lotto ritirato - Un lotto di minestrone Selex è stato richiamato dai supermercati per la presunta presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti di legge: i rischi per la salute ... virgilio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.