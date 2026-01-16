Rischio chimico Minestrone richiamato dai supermercati italiani

Recentemente, alcuni lotti di minestrone surgelato sono stati richiamati dai supermercati italiani a causa di un rischio chimico. Una scelta consueta per molti consumatori, che affidano ai prodotti confezionati la comodità di pasti pronti senza preoccuparsi di eventuali contaminazioni. È importante informarsi tempestivamente e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella della famiglia.

Una normale spesa al supermercato, il carrello pieno, il minestrone surgelato preso al volo “per le sere in cui non ho tempo”. Tutto sembra routine, fino a quando non arriva una comunicazione che gela il sangue: proprio quel prodotto, quello che molti hanno già in freezer, è finito al centro di un richiamo urgente. A lanciare l’allerta è stato il Ministero della Salute, che ha diffuso una nota ufficiale indirizzata a tutte le catene della grande distribuzione. Nel mirino è finito un lotto di un minestrone di verdure surgelate molto diffuso in Italia, venduto con un marchio ben noto e presente in tantissimi supermercati, da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico: l’avviso del Ministero Leggi anche: “Riportatelo indietro”. Prodotto ritirato dai supermercati per rischio chimico: massima attenzione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Richiamo del minestrone: l’allerta del Ministero della Salute per possibile rischio chimico. Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico: l’avviso del Ministero - “Vi preghiamo di non consumare il minestrone oggetto del richiamo e di riportarlo al punto vendita. fanpage.it

Minestrone surgelato Selex, richiamato lotto per rischio contaminazione - Rischio alcaloidi del tropano nel Minestrone 14 Verdure Surgelate: richiamo ministeriale per un lotto a marchio Selex ... quifinanza.it

Richiamo di minestrone Selex da supermercati per rischio alcaloidi del tropano oltre il limite, lotto ritirato - Un lotto di minestrone Selex è stato richiamato dai supermercati per la presunta presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti di legge: i rischi per la salute ... virgilio.it

Ritiro minestrone Selex per rischio chimico: Un lotto di minestrone surgelato a marchio Selex è stato richiamato dai supermercati a causa di un possibile rischio chimico. Il prodotto coinvolto è il Minestrone 14 Verdure Surgelate in... - facebook.com facebook

Integrazione catalogo rischio chimico Lo staff di AimSafe ha integrato il catalogo relativo al rischio chimico con queste due nuove fasi: 1. Lucidatura dei veicoli a) Detergente igienizzante per impianti di climatizzazione di veicoli; b) Detergente per aimsafe.it/stat x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.