piedimonte etneo padre coraggioso denuncia il figlio minorenne per spaccio

L'impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga tra i giovani. Piedimonte Etneo. Prosegue l'intensa attività di controllo e prevenzione messa in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, con particolare attenzione alla lotta contro il traffico di stupefacenti e alla tutela dei minori, sempre più spesso coinvolti in situazioni legate al consumo e allo spaccio di droga. La richiesta d'aiuto di un padre. Nei giorni scorsi, un uomo residente a Piedimonte Etneo ha deciso di compiere un gesto tanto difficile quanto coraggioso: chiedere l'intervento dei Carabinieri nei confronti del proprio figlio minorenne.

