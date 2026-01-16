Riparte Più Uno a Roma l’assemblea del movimento di Ruffini

A Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, si svolge l’assemblea organizzativa nazionale di Più Uno, il movimento guidato da Ernesto Maria Ruffini. L’evento segna la ripresa delle attività del movimento, con l’obiettivo di discutere le strategie e le iniziative future. L’appuntamento rappresenta un momento importante per consolidare il percorso di Più Uno nel contesto politico e sociale italiano.

Con l’avvio a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo, dell’assemblea organizzativa nazionale, Più Uno, il movimento guidato da Ernesto Maria Ruffini. entra nella fase operativa del proprio radicamento territoriale, con una rappresentanza già presente in tutte le regioni italiane.Il comitato organizzativo nazionale insediato oggi, accompagnerà il movimento fino alla prima assemblea nazionale prevista nella prima metà del 2026.Nei prossimi mesi prenderà forma la struttura territoriale con coordinamenti provinciali e regionali, dando forma a una rete stabile e coordinata su scala nazionale. Presto un Manifesto con i valori e gli obiettivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

