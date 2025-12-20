Escono allo scoperto i moderati del campo largo, che fanno riferimento, nel Pd, all’area che si ispira al professor Romano Prodi. Che manda avanti il suo pupillo, Ernesto Maria Ruffini. C’è la Schlein nel mirino. “ Non la vedo come premier. Ai miei occhi chi si vede adesso come premier anziché guadagnare punti ne perde. All’Assemblea del Pd è andato a votare meno di un terzo dei suoi membri. Mi interrogherei più su questi dati che su chi sarà il candidato premier. Io ci sarò quando arriverà il momento. Non mi sembra che ci siano elezioni. Ci sarò se si parla di contenuti”, dice l’ex direttore dell’Agenzia delle entrate in un’intervista al Foglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Avanti miei Prodi, all’attacco di Schlein. Ruffini: “Non la vedo premier, nell’assemblea Pd l’ha votata uno su tre”

Leggi anche: I taccuini di Ernesto Maria Ruffini: "Ho superato due tumori, mi candiderò alle primarie. Schlein non la vedo premier"

Leggi anche: Schlein accelera: all'assemblea Pd pensa all'incoronazione come candidata premier. L'insidia è lo statuto

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ieri notte, a mezzanotte, sono rientrato dallo jesino e ho voluto raggiungere da non più sindaco i miei amici assessori e consiglieri che stavano portando avanti un consiglio punti molto importanti per la città: dal bilancio per il prossimo anno (il dodicesimo porta - facebook.com facebook