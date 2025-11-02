Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Dole Basket Rimini in diretta Live
Grande basket questa domenica 2 novembre al Modigliani Forum nel nono turno di campionato di serie A2. Di fronte la Libertas Livorno targata Bi.Emme Service e la corazzata Dole Basket Rimini di coach Dell'Agnello, nella passata stagione a un passo dalla promozione sfumata soltanto all’atto finale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
| prossimi appuntamenti sportivi con le sfide di campionato: > Basket Serie B interregionale SUPERCONVENIENTE VIRTUS VS BARCELLONA BASKET Domenica 02/11 ore 18 - Palapadua > Pallavolo Maschile serie D FREE BALL VS LIOTRI VOLLEY Sabat - facebook.com Vai su Facebook
Pronti per la 5ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
A2 - Biemme Service Libertas: a Scafati per provare il colpaccio - Service che scende a Scafati (palla a due domenica 26 alle 18 con arbitri Gagliardi, Maschietto e Cattani) con la voglia matta di stupire. Come scrive pianetabasket.com
Basket A2 femminile - Match esterno non semplice per l’E-Work. Faenza-Umbertide, alle 18 sfida tra imbattute - Work è attesa alle 18 dal primo big match della stagione sul campo ... Da ilrestodelcarlino.it
Basket A2 donne: il quintetto valdarnese stasera vuole continuare a salire in classifica. La Galli torna davanti ai suoi tifosi. Per Garcia c’è l’ostacolo Torino - 77), la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è pronta a riabbracciare il pubblico del PalaGalli. Riporta sport.quotidiano.net