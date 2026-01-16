Rilievo dei sottoservizi in via Roma con georadar | scatta la chiusura

Il Comune di Terranuova Bracciolini informa la cittadinanza che nei giorni 20, 21 e 22 gennaio 2026 in via Roma sarà effettuato un rilievo dei sottoservizi mediante utilizzo di georadar, allo scopo di mappare con precisione le reti presenti nel sottosuolo stradale (acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica, illuminazione pubblica, telecomunicazioni). L'intervento è funzionale alla realizzazione di una mappatura aggiornata necessaria alla progettazione della riqualificazione di Via Roma. Per consentire lo svolgimento delle operazioni saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità da martedì 20 gennaio a giovedì 22 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00: divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli, in via Roma e piazza della Repubblica, dall'intersezione con piazza Trieste fino all'intersezione con piazza Trento; divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto i mezzi di soccorso e quelli funzionali alla realizzazione dell'intervento, in via Roma e piazza della Repubblica, dall'intersezione con piazza Trieste fino all'intersezione con piazza Trento.

