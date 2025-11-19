Bar all' interno del container scatta la chiusura

Chiuso lo Shameless Cafè di via Appia ‘Slargo Asilo Infantile’ a Capua. E' quanto disposto dal responsabile del settore programmazione e pianificazione territoriale dell'ente che ha ordinato la chiusura e la cessazione ad horas dell'attività di somministrazione di cibi e bevande.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Una notte di agitazione quella trascorsa nel cantiere allestito per la manutenzione straordinaria del viadotto Re, lungo la statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Domenica, ignoti hanno tentato di incendiare un container e un’autovettura parcheggiati all’interno - facebook.com Vai su Facebook

GdiF #Reggio #Calabria e #Adm: sequestrati oltre 175 chilogrammi di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro. La sostanza era stata abilmente occultata all’interno di container provenienti dall’America Latina che trasportavano prodotti ittici surgelati. #Noico Vai su X

Arbus, bar aperto dopo le 18 e con 4 clienti all'interno: scatta la multa - I carabinieri della Stazione di Montevecchio hanno contestato la violazione della norma che prevede la chiusura degli esercizi pubblici dalle ore 18, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della ... Si legge su unionesarda.it

«Bar ritrovo di pregiudicati». Scatta la chiusura per 20 giorni - Locale considerato punto di aggregazione di pregiudicati e consumatori di sostanze stupefacenti: il Questore di Frosinone, Domenico Condello, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza di ... Come scrive ilmessaggero.it

Controlli Covid nel bar a Scossicci Scatta la chiusura - Nonostante fossero passate da un pezzo le 18, il bar era ancora aperto e vicino all’ingresso c’era anche una cliente, che stava consumando una birra. Lo riporta ilrestodelcarlino.it