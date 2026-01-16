Riforma del 4+2 al via i percorsi quadriennali a Castelbuono e Cefalù con Its Academy Jobsfactory Madonie
A partire dall’anno scolastico 2026/2027, in Sicilia saranno attivi percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale presso Castelbuono e Cefalù, realizzati da Its Academy Jobsfactory Madonie. Questa iniziativa segna l’implementazione della riforma “4+2” della filiera formativa tecnologico-professionale, con l’obiettivo di offrire percorsi più strutturati e qualificanti per gli studenti.
Con l'avvio dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale a partire dall'anno scolastico 20262027, prende pienamente forma in Sicilia la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale "4+2", prevista dall'art. 25-bis del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144
