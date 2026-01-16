Riforma del 4+2 al via i percorsi quadriennali a Castelbuono e Cefalù con Its Academy Jobsfactory Madonie

A partire dall’anno scolastico 2026/2027, in Sicilia saranno attivi percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale presso Castelbuono e Cefalù, realizzati da Its Academy Jobsfactory Madonie. Questa iniziativa segna l’implementazione della riforma “4+2” della filiera formativa tecnologico-professionale, con l’obiettivo di offrire percorsi più strutturati e qualificanti per gli studenti.

Scuola: riforma 4+2, in un anno +210% di percorsi autorizzati - professionali per la adozione del modello 4+2 per il prossimo anno scolastico ha ultimato i suoi lavori: le scuole ... ansa.it

