Alla scoperta di Castelbuono dove scende la manna delle Madonie
Non dal cielo, ma dai frassini, scende la manna delle Madonie, a Castelbuono, un borgo siciliano pieno di sorprese oltre alla preziosa resina, come il celebre panettone che si mangia tutto l'anno, un maniero speciale, sei asinelle da tenere d'occhio, il piacere di scoprire in inverno la bellezza di una terra selvaggia e i suoi tesori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
