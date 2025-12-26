Smaltimento illecito di rifiuti nella rivendita di pneumatici | ordinata la rimozione dopo il blitz dei vigili
A seguito di un sopralluogo effettuato il 26 settembre 2025, il Comando di Polizia Municipale di Aversa ha riscontrato una grave situazione di degrado ambientale all’interno di un punto vendita di pneumatici in viale Europa. L’immobile risultava interessato dalla presenza di numerosi rifiuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Paninoteca ambulante a fuoco, ordinata la rimozione dei rifiuti vicino alla scuola
Leggi anche: Baiano, smaltimento illecito di rifiuti: denunciato 66enne
Operazione nel salernitano: frantoio sotto sequestro per smaltimento illecito di rifiuti.
Smaltimento illecito di rifiuti nella rivendita di pneumatici: ordinata la rimozione dopo il blitz dei vigili - A seguito di un sopralluogo effettuato il 26 settembre 2025, il Comando di Polizia Municipale di Aversa ha riscontrato una grave situazione di degrado ambientale all’interno di un punto vendita di ... casertanews.it
Rifiuti speciali e smaltimento illecito, area scoperta con droni e occhi aerei - Una lunga attività di indagine, poi la scoperta dei rifiuti speciali smaltiti in maniera illecita: materiale lasciato in mezzo al verde ... quicosenza.it
Castellammare, rifiuti pericolosi in autodemolitori: due denunce - Nell’ambito dei servizi mirati al controllo delle attività commerciali che operano nella filiera dello stoccaggio, riciclo e smaltimento dei rifiuti, attivi in particolare ... msn.com
Il titolare del frantoio sotto sequestro è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’accusa è di gestione illecita di rifiuti: l’opificio nascondeva un sistema occulto e illecito per lo smaltimento dei reflui - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.