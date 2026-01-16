Ricerca una sola seduta di radioterapia per curare le aritmie maligne
Una sola seduta di radioterapia può essere efficace nel trattamento delle aritmie maligne. I risultati dello studio Stra-MI confermano questa possibilità, offrendo un'opzione innovativa e meno invasiva per i pazienti affetti da aritmie resistenti ai trattamenti tradizionali. Questa tecnica rappresenta un passo avanti nella gestione delle aritmie complesse, con potenziali benefici in termini di efficacia e comfort.
Una unica seduta di radioterapia per curare le aritmie maligne: la conferma arriva dai risultati di Stra-MI.VT, primo studio clinico in Italia, e fra i primi al mondo, realizzato dal Centro Cardiologico Monzino e Ieo sull’utilizzo della radioterapia stereotassica per il trattamento delle Tachicardie Ventricolari. I dati conclusivi su 20 pazienti che non rispondevano alle terapie standard – appena pubblicati online dalla rivista Europace – mostrano, ad un anno dal trattamento, la regressione del quadro aritmico in oltre l’80% dei pazienti, un risultato addirittura più favorevole rispetto alle tecniche tradizionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
