Ricerca una sola seduta di radioterapia per curare le aritmie maligne

Una sola seduta di radioterapia può essere efficace nel trattamento delle aritmie maligne. I risultati dello studio Stra-MI confermano questa possibilità, offrendo un'opzione innovativa e meno invasiva per i pazienti affetti da aritmie resistenti ai trattamenti tradizionali. Questa tecnica rappresenta un passo avanti nella gestione delle aritmie complesse, con potenziali benefici in termini di efficacia e comfort.

Una  unica seduta di radioterapia  per curare le  aritmie maligne:  la conferma arriva dai risultati di  Stra-MI.VT, primo studio clinico in Italia, e fra i primi al mondo, realizzato dal  Centro Cardiologico Monzino e Ieo  sull’utilizzo della  radioterapia stereotassica  per il trattamento delle  Tachicardie Ventricolari. I dati conclusivi su  20 pazienti  che non rispondevano alle terapie standard – appena pubblicati online dalla rivista Europace – mostrano, ad un anno dal trattamento,  la regressione del quadro aritmico in oltre l’80% dei pazienti,  un risultato addirittura più favorevole rispetto alle tecniche tradizionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

